CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi’nde final heyecanı başladı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun karşı karşıya geleceği Play-Off final serisinde ilk maç Sinan Erdem'de oynanıyor. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Maç başladı.

Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, Marko Guduric ve Nando De Colo'nun sayılarıyla etkili başladı. 7:57 kala konuk ekip, 3-10 ile önde olan taraftı. Sonrasında Anadolu Efes, Micic ve Beaubois ile skoru 8-10'a getirse de De Colo'nun etkili oyunuyla Fenerbahçe son 3 dakikalık bölüme 13-19 önde girdi. Son bölümde Shane Larkin devreye girerken onun son topta gelen üçlük isabeti ile Efes, çeyreği 21-21 eşitlikle noktaladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 21-21

İkinci çeyreğin bitimine 8:02 kala Anadolu Efes, Doğuş Balbay'ın serbest atış çizgisindeki isabeti ile 24-23 öne geçti.

-

İki takım arasında normal sezonda oynanan iki karşılaşmayı Anadolu Efes galip bitirdi.

Anadolu Efes finale nasıl geldi?

ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep’i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex’i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe finale nasıl geldi?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 22 galibiyet ve 8 yenilgiyle ikinci sırada bitirdi. Sarı Lacivertli ekip, play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen’i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka’yı geçerek adını finale yazdırdı.