CANLI | Anadolu Efes - Asvel

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’ndeki 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. ASVEL ise 10 karşılaşmada 3 kez kazanırken, 7 maçtan mağlup ayrıldı. Bu arada temsilcimiz iç sahadan çok deplasmanda daha başarılı sonuçlara uzandı. Efes 5 yenilginin 4'ünü sahasında aldı. Euroleague’deki temsilcilerimizden olan Anadolu Efes, Baskonia’ya karşı aldığı yenilginin ardından kendi evinde Asvel’i konuk ediyor. Siz de karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

Geride bıraktığımız haftada Saski Baskonia’ya karşı ağır bir yenilgi alan Anadolu Efes, bu mağlubiyeti telafi etmek ve tüm takımlara bir mesaj vermek amacıyla Fransız ekibi Asvel’in karşısına çıkacak. Önümüzdeki 14 günde 7 maça çıkacak olan Anadolu Efes’te Ergin Ataman, fikstürün zorluğundan ve sıklığından bahsederken bu süreçte en önemli durumun oyuncunun fiziksel sağlığını korumak olduğunu belirtti.

Fransa temsilcisi Asvel ise son haftaların sürpriz takımlarından biri… Üst üste Barcelona ve Panathinaikos’a karşı aldıkları galibiyetlerin ardından Real Madrid’e karşı maçın uzun bölümünü önde götürmesine ragmen kaybetmişlerdi. Norris Cole ve Guerschon Yabusele takımın en formda isimleri arasında yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Ev sahibi ekip Anadolu Efes’in bu sezon 11 maçından 5’inde 16 sayı barajı aşıldı.

Konuk ekip Asvel’in ise oynadığı 10 karşılaşmanın 4’ünde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Anadolu Efes’in kendi sahasında Asvel ile karşı karşıya geleceği mücadelede %10’luk oranla temsilcimizin galibiyetini tercih etti.