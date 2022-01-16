CANLI | Altay - Alanyaspor

Süper Lig 'de 13 maçtır kazanamayan, 5 maçlık mağlubiyet serisi yakalayan ve Mustafa Denizli ile yollarını ayırarak takımı Mert Nobre'ye emanet eden Altay, 21. hafta maçında Alanyaspor 'u konuk edecek. 18 puanla 18. sırada yer alan Siyah Beyazlılar, yeni hocası yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanıp, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Francesco Farioli yönetiminde henüz kazanamayan Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda kazanıp, 4 maçlık galibiyet hasretine nokta koymayı amaçlıyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

10. dakikada Alanyaspor Efecan Karaca ile gole çok yaklaştı. Kaleci Lis gole izin vermedi.

GOOOL | 26. dakikada Alanyaspor Emre Akbaba'nın golü ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Altay - Alanyaspor 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Davidson

Altay: Lis, Pinares, Ceyhun, Bamba, Kazımcan, Thiam, Kappel, Naderi, Murat Akça, Björkander, Thaciano

Altay'da geçen hafta sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Pinares bu kez görev yapabilecek. Gabon Milli Takımı'nda olan Poko, sakatlığı süren Cebrail ve Aka ise forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise Afrika Kupası'nda bulunan Diedhiou ile Awaziem'in yanı sıra kart cezalısı Umut Güneş, sahaya olmayacak.

Altay - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan Altay-Alanyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.



