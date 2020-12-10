CANLI | ALBA Berlin – Fenerbahçe Beko

Turkish Airlines EuroLeague’de 2020-21 sezonunun 13. hafta karşılaşmasında bu akşam sarı-lacivertli ekip, EuroLeague’in Almanya ekibi ALBA Berlin’e konuk oluyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor. Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1’lik üstünlüğü bulunuyor.

MİSLİ.COM'DAN CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLA...

MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA...

İLK PERİYOT SONUCU:

Alba Berlin 23-16 Fenerbahçe Beko