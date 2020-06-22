Ziraat Türkiye Kupası’nda adını finale yazdıran Trabzonspor ile Alanyaspor , ligde karşı karşıya geliyor. Önce Göztepe, ardından Fenerbahçe maçlarında zafere uzanan Fırtına, Akdeniz deplasmanında da kazanıp, liderliği Başakşehir’den geri almak istiyor. Sezonun flaş takımı Alanyaspor ise güçlü rakibine çelme takmanın hesaplarını yapıyor. Saat 21.00'de başlayan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve İbrahim Bozbey yapıyor. beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı haberimizde.

MAÇ BAŞLADI





**

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynanan müsabakada sakatlanan Nwakaeme, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemiyor. Göztepe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen ve cezasını Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynanan maçta çeken Brezilyalı oyuncu Guilherme, Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Sosa, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Göztepe ve Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe maçlarında takımla birlikte yer almasına rağmen forma giyememişti. Arjantinli, Alanya kadrosunda yer almadı.

Fırtına’nın sadece bugün değil, çifte şampiyonluk yolunda en önemli hücum silahları Sörloth ve Ekuban... Pandemi sonrası müthiş başlayan yıldız forvetler, Alanyaspor karşısında yine birlikte oynayacak. Ekuban’ı daha arkada görevlendirecek olan teknik direktör Hüseyin Çimşir, iki oyuncusundan skor yükünü çekmesini bekliyor. Ekuban, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koyarken, Sörloth da 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Özellikle Sörloth’ un attığı gollerde asisti yapan Ekuban, kariyerinin en formda günlerini geçiriyor. Bu ikiliyi kanatlardan Guilherme ve Abdülkadir Ömür destekleyecek.

Alanyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Efecan, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth