CANLI | Alanyaspor - Trabzonspor

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor , Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve adım adım şampiyonluğa yürüyen Karadeniz devi, kazanması halinde en yakın rakibi Konyaspor’la puan farkını 14’e çıkartacak. 1 maç eksiği bulunan Fırtına’nın en yakın takipçisi, önceki gün Kasımpaşa ile 4-4 berabere kalmıştı. Bordo-Mavililer, zorlu deplasmanda hedefe ulaşıp, şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor. 7 maçtır kaybetmeyen Francesco Farioli'nin Alanyaspor'u ise güçlü rakibini evine eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

(CANLI MAÇ ANLATIMI)

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor'da 3 önemli eksik

Lider Trabzonspor’da bugün 3 önemli isim forma giyemeyecek. Tedavi için ülkesine giden Marek Hamsik’in yanı sıra hastalıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil, Alanya’ya götürülmedi. Te davileri süren İsmail Köybaşı ile Trondsen de kadroda yer almadı. Te davisi tamamlanan Fode Koita ise deplasman kafilesine dahil edildi.

Emre Akbaba ve Efecan dönüyor

Farioli yönetiminde 1’i Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor, 40 puanda ve ligde ilk 3 hesapları yapıyor. Turuncu- Yeşilli takımda sakatlığı bulunan Emre Akbaba ve Efecan Karacan’nın oynayacak duruma geldikleri öğrenilirken, 11’de başlamaları yüksek ihtimal. Juanfran’ın da kart cezası bitti. Güney ekibinde ciddi bir eksik bulunmuyor.

Visca rekor peşinde

Galatasaray , Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında attığı gollerle Fırtına’yı galibiyete taşıyan Edin Visca, bugün de Alanyaspor filelerini havalandırması halinde rekor kıracak. Bosnalı yıldız, Süper Lig’de ilk kez üst üste 4 maçta gol atacak... Ara transferin en bomba hamlelerinden biri olarak Fırtına’nın kadrosuna kattığı Visca, Başakşehir performansıyla birlikte bu sezon ligde 8 gol, 9 asistlik müthiş istatistiğe sahip.

Alanyaspor'u yenip hesabı kapatmak istiyor

Sezonun ilk devresinde berabere kaldığı Galatasaray ve Kasımpaşa’yı ikinci yarıda deviren Trabzonspor, Alanyaspor’u da yenip hesabı kapatmak istiyor. Ancak Fırtına’nın Güney ekibiyle oynadığı maçlar hep zor geçiyor... Öyle ki Alanyaspor’un Süper Lig’e çıktığı 2016- 2017’den itibaren taraflar 11 kez karşı karşıya geldi. Turuncu-Yeşilliler 5 kez kazanırken, Trabzonspor 2 maçta galibiyete uzandı. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligdeki son 4 karşılaşmada rakibini yenemeyen Fırtına, en son 2019’un Kasım ayında 1-0’lık skorla kazanmıştı. 2020’deki Türkiye Kupası mücadelesinde ise Trabzonspor 2-0 galip gelmişti.

'Hedefe bir adım daha...'

Son taktik idmanda takımla toplantı yapan Abdullah Avcı’nın, “Zor bir rakiple oynayacağız. Ancak kolaya çevirmek bizim elimizde. 90 dakika boyunca yüksek konsantrasyonla mücadele edeceğiz. Hedefimize bir adım daha yaklaşmak için kazanacağız. Size inanıyorum” dediği öğrenildi.

Marek Hamsik ülkesine gitti

Yaklaşık 1 ay aradan sonra Konyaspor maçında formasına kavuşan ve son 20 dakikalık bölümde oyuna giren Marek Hamsik, alt baldırındaki ağrılar arttığı için Alanya deplasmanına götürülmedi. Kulüpten yapılan açıklamada; 34 yaşındaki yıldız oyucunun ülkesi Slovakya’ya gittiği ve yarın Trabzon’a dönüp, tedavisine devam edileceği belirtildi. Hamsik, hafta boyunca takımla idmana çıkmamış, salonda bireysel çalışmıştı.

5 yıldız isim kart sınırında

Bordo-Mavililer’de kart sınırında 5 önemli isim bulunuyor... Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas, Djaniny ve Peres, bugünkü kritik Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde, cezalı duruma düşecekler. Trabzonspor önümüzdeki hafta Kayserispor’la Akyazı’da oynayacak, sonrasında ise deplasmanda Fenerbahçe derbisi var.

Siopis dalya yapacak

Fırtına’nın orta sahadaki kilit isimlerinden Siopis için bugünkü maçın ayrı bir önemi var. Yunan yıldız, Alanyaspor karşısında forma giymesi halinde, Türkiye kariyerindeki 100. karşılaşmasına çıkacak ve ‘dalya’ diyecek. Eski takımına rakip olacak olan Siopis, daha önce çıktığı 99 mücadelede gol atamazken, 2 asist yaptı.