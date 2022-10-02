CANLI | Alanyaspor-Giresunspor

Son 6 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 8 puanla 11. sırada yer alan Alanyaspor , Süper Lig 'in 8. haftasında Giresunspor'u konuk ediyor. Akdeniz ekibi, evinde kazanıp moral depolamayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyor. 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve 7 puanla 12. basamakta bulunan Çotanaklar ise kötü gidişata Alanya deplasmanında son vermeyi amaçlıyor.









(CANLI ANLATIM)

4. dakika | VAR incelemesiyle Giresunspor'da Serginho, Joher Rassoul'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Giresunspor 10 kişi kaldı.

9. dakika | Fatih Aksoy topu ağlara gönderdi ve Alanyaspor 1-0 öne geçti ancak VAR kararı sonrası ofsayt kararı çıktı.

12. dakika | Giresunspor gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Perez topa dokunamadı top auta çıktı.

37. dakika | Bajic'in pasında Görkem ceza sahası içinde vuruşunu yaptın ancak Alanyaspor kalecisi Runarsson gole izin vermedi.

İlk yarı 0-0 sona erdi...

İkinci yarı başladı

52. dakika | Candeias'ın ortasında OĞuz müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi. Alanyaspor gole çok yaklaştı.

58. dakika | Ceza sahası içinde Bajic boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı top az farkla dışarıya çıktı.

60. dakika | Oğuz Aydın'la etkili geldi Alanyaspor. Doumbia'nın vuruşunda top Oğuz'un önünde kaldı. Oğuz'un vuruşunu kaleci çeldi aynı zamanda ofsayt kararı çıktı.

62. dakika | Doumbia ile bir kez daha çok tehlikeli geldi Alanyaspor. Onun vuruşunda kaleci Onurcan Piri gole izin vermedi.

63. dakika | Borja Sainz, Fatih Aksoy'un hareketi sonrasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOOOOL | 64. dakika'da Görkem Sağlam penaltıdan topu ağlara gönderdi ve 10 kişi kaldığı maçta 1-0 öne geçti.

Alanyaspor-Giresunspor maçı 11'leri:

Alanyaspor: Runnarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Doumbia, Rassoul, Efecan, Targhalline, Hassan

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Perez, Arias, Alper, Campuzano, Murat, Serginho, Görkem, Eguskiza, Bajic

Alanyaspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor-Giresunspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Bugün saat 14.30'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.



