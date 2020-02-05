(CANLI) Alanyaspor - Galatasaray

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor çeyrek finale İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa’yı eleyerek geldi. Konuk ekip Galatasaray ise Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor’u eleyerek çeyrek finale gelmeye hak kazandı.

Galatasaray’da ise Radamel Falcao, Marcelo Saracchi, Christian Luyindama sakatlıkları nedeni ile bu mücadelede forma giyemeyecek isimler.

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