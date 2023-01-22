CANLI | Alanyaspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Corendon Alanyaspor , bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Son lig maçında Trabzonspor 'u 5-0 mağlup eden Francesco Farioli'nin öğrencileri Pirlo'nun ekibi karşısında galibiyet arayıyor. Fatih Karagümrük de deplasmanda kazanmak istiyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

GOOOOL | Alanyaspor maça hızlı başladı. Umut Güneş'in golü ile ev sahibi takım 6. dakikada 1-0 öne geçiyor.

20. dakika | Alanyaspor ikinci golü arıyor. Lusamba kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

36. dakika | Fatih Karagümrük atağında kafa vuruşunu yapan isim Mbaye Diagne ancak top kaleyi bulmuyor.

44. dakika | Fatih Karagümrük köşe vuruşunda gole yaklaştı. Baniya müsait pozisyonda dışarı gönderdi.

İlk yarı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

GOOOOL | 59. dakika Fatih Karagümrük beraberliği yakalıyor. Borini skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Alanyaspor - Fatih Karagümrük 11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Balkovec, Lusamba, Ferhat, Umut, Efkan Bekiroğlu, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Erencan Yardımcı, Ahmed Hssan

Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ricci, Adnan Uğur, Kerim Frei, Samed Onur, Diagne

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanan karşılaşmayı Burak Pakkan yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...





VavaCars Fatih Karagümrük’ün eski teknik direktörü Francesco Farioli’nin çalıştırdığı Corendon Alanyaspor, Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor’u 5-0’la geçmeyi başardı. Akdeniz ekibi, geride kalan 18 maçta 24 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 4 karşılaşmada mağlup olmayan VavaCars Fatih Karagümrük ise Trabzonspor ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarını kazandıktan sonra Arabam.com Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı takım, berabere kaldığı 2 karşılaşmada da uzatma dakikalarında kalesinde gol gördü. Fatih Karagümrük'un 21 puaanı bulunuyor.

İki takım bugüne kadar 5 kez karşı karşıya gelirken bu mücadelelerde Alanyaspor 3 kez kazandı. 1 mücadele beraberlikle sonuçlanırken Fatih Karagümrük de 1 karşılaşmada rakibini mağlup etti.