CANLI | Alanyaspor - Beşiktaş
Süper Lig'de 12. haftanın en önemli maçında lider Alanyaspor ile ligin formda takımı Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İki maçtır kaybeden Alanyaspor, evinde kazanarak kötü gidişini durdurmak istiyor. Beşiktaş ise oldukça formda! Oynadığı son 3 maçı kazanan Beşiktaş bu seriyi Alanyaspor karşısında devam ettirmek ve zirveye ortak olmak istiyor. Alanyaspor - Beşiktaş maçı canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...
Süper Lig’de çıktığı son 3 maçta; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’yı yenerek zirveyle arasındaki farkı kapatan Beşiktaş, ligin flaş takımı Alanyaspor’a rakip oldu. Siyah-beyazlılarda hedef zorlu periyotta 4’te 4 yapmak. Son iki maçını kaybeden Alanyaspor ise Beşiktaş maçına çıkış gözüyle bakıyor.
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İşte 11'ler
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur Bingöl, Bakasetas, Berkan Kutlu, Siopis, Davidson, Bareiro, Babacar
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Beşiktaş'ın yedekleri: Ersin, Nsakala, Vida, Serdar, Oğuzhan, Necip, Mensah, Nkoudou, Güven, Atakan
MAÇ BAŞLADI
2.dakikada sağ kanattan Juanfran geldi ortasını Beşiktaş savunma uzaklaştırdı
7.dakikada sol kanattan gelen ortaya Atiba kafayı vurdu top dışarı gitti
9.dakikada uzak mesafeden Siopis vurdu top farklı biçimde dışarı gitti
11.dakikada ceza sahası dışından Berkan vurdu şutu savunmadan sekip dışarı gitti
19.dakikada Davidson ceza sahasına girmeden önce yerde kaldı ve pozisyon sonrası kısa süreli sakatlık yaşadı
21.dakikada sağ çaprazda topu alan Davidson yerden vurdu şutu savunmadan geri geldi
PENALTI! 26.dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen topa Ghezzal elle oynama ihlali yapınca hakem VAR incelemesi sonucu penaltı kararı verdi
GOL! 27.dakikada Bakasetas penaltıdan golü attı
29.dakikada Alanyaspor yine etkili geldi. Davidson'un pasıyla çizgiye kadar inen Tayfur Bingol kale sahasına çevirmek istedi ancak pası dışarı gitti
NET FIRSAT! 32.dakikada Ghezzal kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden şutunu çekti ancak Marafona topu çıkardı
SARI KART! 35.dakikada Rosier rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Rosier böylece cezalı duruma düştü
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NET FIRSAT! 37.dakikada ileride kalan stoper Caulker uygun durumda topu aldı kaleye sert vurdu şutu üstten auta gitti
ÖNEMLİ POZİSYON! 42.dakikada ceza sahasında uygun durumda Tayfur kafayı vurdu top az farkla auta gitti
45.dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Tzavellas kullandı, savunmanın uzaklaştırdığı topa Juanfran bekletmeden vurdu şutu Utku'da kaldı
İlk yarıyı Alanyaspor 1-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta Rosier ve Larin çıktı, N'Koudou ve Mensah girdi
51.dakikada sol kanattan gelen N'Koudou yerden tehlikeli bir orta yaptı ancak kaleci son anda çıkardı
54.dakikada sağ kanattan Ghezzal arka direğe ortaladı N'Koudou son anda hamle yaptı ancak çevirdi top auta gitti
SARI KART! 54.dakikada Alanyaspor'dan Babacar rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
SARI KART! 56.dakikada Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
AZ FARKLA KAÇTI! 58.dakikada Ghezzal uygun durumda frikik kullandı şutu az farkla auta gitti
61.dakikada sol kanattan N'Koudou geldi ortasını yaptı ancak top takım arkadaşlarına ulaşmadı
64.dakikada sol kanattan Rıdvan geldi yerden ortasını savunma uzaklaştırdı
65.dakikada bir anda topu önünde bulun Atiba yerden sert vurdu şutu auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 66.dakikada Adam Bareiro çıktı yerine Mustafa Pektemek girdi
68.dakikada sol kanattan topu taşıyan Tayfur Bingöl sert vurdu kaleci Utku son anda çıkardı
SARI KART! 70.dakikada Ghezzal, hava topu mücadelesinde rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
Maçtan Notlar
Süper Lig’in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçına göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı’ndaki maçta ilk 11’de Bernard Mensah’ın yerine Josef de Souza, Georges-Kevin N’Koudou’nun yerine de Cyle Larin’e görev verdi.
Beşiktaş’ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Alanya kafilesinde yer almadı. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson, Dorukhan Toköz, De Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar 11’iyle çıktı.
Aytemiz Alanyaspor’da 3 değişiklik
Süper Lig’de üst üste iki yenilgi yaşamasına rağmen aynı puana sahip olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önünde averajla ilk sıradaki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını hafta içi oynanan Göztepe karşılaşmasıyla tamamladı ve Beşiktaş karşısında takımının başında sahaya çıktı. Ev sahibi ekipte kaptan Efecan Karaca izolasyon süreci, kaleci Ufuk
Ceylan ve Ceyhun Gülselam da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı. Göztepe maçına göre ilk 11’de 3 değişikliğe gidilirken, Fatih Aksoy’un yerine Caulker, Ahmet Gülay’ın yerine Tayfur Bingöl, Salih Uçan’ın yerine de Davidson görev aldı.
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, Babacar 11’iyle çıktı.