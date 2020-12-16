CANLI | Alanyaspor - Adanaspor

Süper Lig'in flaş takımı olan ve liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u ağırlıyor. Ligdeki çıkışını kupada da göstermek isteyen Alanya, sürprize izin vermeden turlamak istiyor. Adanaspor ise zorlu deplasmanda galibiyet peşinde.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

14. dakikada Alanyaspor, Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti.

18. dakikada Alanyaspor, Fatih Aksoy'un golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

25. dakikada Adanaspor, Roni'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

İlk yarı Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih, Berkan, Efkan, Umut, Hasan, Mustafa

Adanaspor: Yaşar, Evren, Donkor, Cenk, Ömer, Tevfik, Serhat, Umut, Eren, Roni, Ozan

Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 16.00'da başladı. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönettiği ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.

Alanyaspor'un kupada ilk maçı

Ligin en flaş takımı olan ve 26 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin önünde liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu. Akdeniz ekibi, kupadaki ilk maçına Adanaspor karşısında çıkacak.

Adanaspor 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil olan Adanaspor, 68 Aksaray Belediyesi'ni 2-1, Sakaryaspor'u ise penaltılar sonucu 4-3 mağlup ederek, 5. turda Alanyaspor'un rakibi oldu.