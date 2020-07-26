(CANLI) Akhisarspor - Fatih Karagümrük

Akhisarspor ile Karagümrük, TFF 1. Lig Play-Off finaline yükselmek için karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde oynanan mücadelerde iki takım da birbirlerine karşı birer galibiyet aldı. İstanbul'daki maçta Akhisarspor 3-2 kazanırken Manisa'daki randevuyu Karagümrük 2-0 kazanmayı başardı. İki takım arasında oynanan yarı final ilk maçı 3-3 sona erdi. Bu maçta kazanan taraf adını finale yazdıracak. 0-0, 1-1 ve 2-2'lik beraberlik Akhisarspor'u finale taşıyacak. 4-4 veya daha gollü beraberlikler Karagümrük'ün işine yarayacak. Normal sürenin 3-3 sona ermesi halinde uzatma devrelerine geçilecek.

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Maç başladı.

4' Attamah'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta Ramazan Civelek kaleci Lukac'la karşı karşıya kaldı. Ramazan'ın vuruşunda top üstten auta gitti. Karagümrük adına yüzde 100'lük bir gol şansı kaçtı.

7' Ceza alanındaki karambolde Bjarnason, hafif sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda Aykut Özer başarılıydı.

Maç iki takım adına da hızlı başladı.

10' Sağ kanattan Onur'un ortasında ceza alanında Erhan'ın şutu üstten auta gitti.

25' Mücadelede su molası verildi.

26' Akhisarspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eray Ataseven çıkıyor ve yerine Ali Kaan Güneren oyuna giriyor.

30' Ramazan Civelek'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda Milan Lukac topu çelmeyi başardı.

44' Sağ kanattan yine Ramazan Civelek bindirdi, güzel şutunda top az farkla auta gitti.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48' Ceza alanı içinde sol çaprazda Bjarnason, sağ ayağına çekti ve uzak köşeye plaseyi gönderdi. Top az farkla auta çıktı. Akhisarspor gole çok yaklaştı.

56' Ceza alanındaki karambolde top son olarak Bertuğ Batar'ın önünde kaldı, onun vuruşunda top üst direkten auta gitti. Akhisarspor gole yine çok yaklaşan taraf.

Maçta tempo, pozisyonlar ve mücadele var ancak hala gol yok...

İki takımın maç kadroları:

Akhisarspor

Milan Lukac - Kadir Keleş - Edin Cocalic - Tolga Ünlü - Uğur Arslan Kuru - Elmar Bjarnason - Erhan Çelenk - Eray Ataseven - Onur Ayık - Rajko Rotman - Bertuğ Bayar

Yedekler:

Halil Yeral - Gökhan Değirmenci - Musa Nizam - Doğukan Nelik - 6Ali Kaan Güneren - Aykut Çeviker - Burhan Eşer - Taha Yalçıner - Ergin Keleş - Irfan Hadzic

Fatih Karagümrük:

Aykut Özer - Barış Başdaş - Alparslan Erdem - Fatih Kuruçuk - Zeki Yıldırım - Erik Sabo - Brahim Darri - Alassane Ndao - Ramazan Civelek - Joseph Attamah - Artur Sobiech

Yedekler:

Murat Hocaoğlu - Koray Altınay - Bülent Cevahir - Murat Sarıgül - Efe Tatlı - Muhammed Pehlivan - Erdal Öztürk - Çağrı Ortakaya - Engin Bekdemir - Innocent Emeghara