(CANLI) Ajax - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur heyecanı devam ediyor. Hollanda’da Ajax, kupayı son üç sezonda müzesine götüren Real Madrid’i ağırlıyor. Solari yönetiminde çıkışa geçen ve önce El Clasico’da Barcelona berabere kalan ardından Madrid derbisinde Atletico’yu deviren Los Galacticos, mücadeleye favori olarak çıkıyor. Ev sahibinde Eiting sakat, konuk takımda da İsco ile Llorenti’nin sakatlıkları bulunuyor. İki ekip daha önce Avrupa’da 12 kez birbirlerine rakip oldu. Real 7 kez, Ajax 4 kez kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Hollandalılar’ın 10 golüne İspanyollar 24 golle cevap verdi.

Maç başladı...





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Ajax - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Damir Skomina'nın düdük çalacağı karşılaşma TSİ 23.00'da başladı. Zorlu Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler:

Ajax: Onana, Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico, Van de Beek, de Jong, Schöne, Ziyech, Neres, Tadic

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Bale, Benzema