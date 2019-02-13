(CANLI) Ajax - Real Madrid maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid, Ajax'a konuk oluyor. Real Madrid, Ajax’a karşı oynadığı son 6 maçın hepsini kazanırken, rakip filelere 20 gol attı ve kalesinde sadece 2 gol gördü. Peki, Ajax - Real Madrid maçı hangi kanalda? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur heyecanı devam ediyor. Hollanda’da Ajax, kupayı son üç sezonda müzesine götüren Real Madrid’i ağırlıyor. Solari yönetiminde çıkışa geçen ve önce El Clasico’da Barcelona berabere kalan ardından Madrid derbisinde Atletico’yu deviren Los Galacticos, mücadeleye favori olarak çıkıyor. Ev sahibinde Eiting sakat, konuk takımda da İsco ile Llorenti’nin sakatlıkları bulunuyor. İki ekip daha önce Avrupa’da 12 kez birbirlerine rakip oldu. Real 7 kez, Ajax 4 kez kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Hollandalılar’ın 10 golüne İspanyollar 24 golle cevap verdi.
Maç başladı...
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Ajax - Real Madrid maçı hangi kanalda?
Damir Skomina'nın düdük çalacağı karşılaşma TSİ 23.00'da başladı. Zorlu Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler:
Ajax: Onana, Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico, Van de Beek, de Jong, Schöne, Ziyech, Neres, Tadic
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Bale, Benzema