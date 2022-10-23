CANLI | Adana Demirspor - Konyaspor

Süper Lig 'de haftanın sonucu merak edilen maçında Adana Demirspor'la Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Adana ekibi maçı kazanırsa yine liderliğe yükselecek. 18 puanla 6. sırada bulunan ligin dişli takımlarından Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

8. dakika | Emre Akbaba ile Adana Demirspor gol arıyor. Emre Akbaba şutunu gönderdi ancak top kaleyi bulmuyor.

14. dakika | Kalabalık geldi Adana Demirspor Rodrigues'in pasında Akintola vuruşu yaptı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı.

17. dakika | Adana Demirspor bir kez daha gole yaklaşıyor. Ceza sahası dışından bu kez şansını N'diaye denedi ancak gol sesi gelmedi.

GOOOOL | 22. dakikada kullanılan duran top sonrası Adil kafa vuruşunu yaptı. Ertaç'tan dönen topu Mame Diouf tamamladı. Konyaspor 1-0 öne geçti.

GOOOOL | 32. dakikada Emre Akbaba korneri kullandı. Akintola kafayı vurdu. Top çizgiyi geçerken Sehic çevirdi. Dönen topu Rakitskiy rakip filelerle buluşturdu. Skorda eşitlik var son durum 1-1.

40. dakika | Onyekuru'nun indirdiği topta Akintola yine ceza sahası dışından şansını denedi. Top dışarıya gitti.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi...

Adana Demirspor - Konyaspor 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Emre, Onyekuru, Belhanda, Akintola.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf.

Adana Demirspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayan karşılaşmada, Hüseyin Göçek düdük çalıyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...







