CANLI | Adana Demirspor - Kayserispor

Son 5 maçından 4 galibiyet çıkaran Adana Demirspor ile 4 maçtır kaybetmeyen Kayserispor, Süper Lig 'in 21. haftasında 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe galibiyetiyle moral depolayan Mavi Şimşekler, evinde kazanıp yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Üst üste 2 maçtır kazanan Kayseri temsilcisi ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

CANLI ANLATIM

Maç başladı...

17. dakika | Carole ceza sahasına girerken Muriqi'nin üzerinden aşırttı kaleye giden topu Samet Akaydın kornere çeldi. Kornerde Mustafa Pektemek kafa vuruşunu yaptı ancak yine kalecide kaldı

GOOOL | 26. dakikada Britt Assombalonga'nın attığı golle Adana Demirspor 1-0 öne geçti.

34. dakika | Onur Bulut ceza sahasına girerken sert vurdu. Top kaleci Muriqi'de kaldı.

40. dakika | Yunus Akgün ceza sahası dışından çok sert vurdu. Adana Demirspor ikinci gole çok yaklaştı ancak Lung kornere çeldi.

İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Adana Demirspor - Kayserispor 11'leri:

Adana Demirspor: Muriç, Semih, Tayyip, Samet, Tarık, Bjarnasson, Sinan, Yunus, Belhanda, Akintola, Britt

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, İbrahim, Gökhan, Cardoso, Mustafa, Gavranovic

Ev sahibinde Afrika Kupası'nda bulunan Deli, sarı kart cezası bulunan Stambouli ve Svensson'un yanı sıra sakatlığı bulunan Rassoul, maç kadrosunda olmayacak. Konuk takımda ise Afrika Kupası'ndaki Thiam'ım yanı sıra sakatlıkları bulunan Mensah, Kolovetsios, Emre Demir ve Campanharo forma giyemeyecek isimler.

Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...



