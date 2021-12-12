CANLI | Adana Demirspor - Giresunspor

Süper Lig 'de 16. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Son iki haftadır kazanamayan Adana Demirspor 16. hafta maçında son haftaların formda takımı Giresunspor'la karşılaşıyor. Adana Demirspor kazanarak yeni seri yakalamak istiyor. Giresunspor ise çıkışını bu maçta da devam ettirme peşinde.

(CANLI TAKİP)

Adana Demirspor - Giresunspor mücadelesi başladı.

8. dakika | Jonas Svensson, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Okan Koçuk kurtarıyor.

10. dakika | Metehan Mimaroğlu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Okan Koçuk kurtarıyor.

22. dakika | GZT Giresunspor takımı Magomed Suleymanov ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Magomed Suleymanov tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı...

53. dakika | Benjamin Stambouli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

57. dakika | Mario Balotelli önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Mario Balotelli tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

57. dakika | Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Aziz Behich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

62. dakika | Ceza sahası içinde topla buluşan Matias Vargas, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Adana Demirspor - Giresunspor maçı 11'ler

Adana Demirspor: Muriç, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Metehan, Yunus Akgün, Akintola, Balotelli

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Diabate, Sergio, Shapi, Balde

Adana Demirspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde 20 puanla 10'uncu sırada yer alan Adana Demirspor, 19 puanla 12. sırada bulunan Karadeniz ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da sakatlığı geçen Belhanda ve Castro teknik direktör Montella'nın şans vermesi halinde bu karşılaşmada görev yapabilecek.