TFF 1. Lig’de bu sezon 25. kez uygulanan Play-Off sisteminde final karşılaşması, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynananıyor. Hatayspor ve Erzurumspor’un doğrudan Süper Lig’e yükseldiği ligde iki takım çıkan 3. ekip olmak için mücadele ediyor. Normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor’u saf dışı bıraktı. Karagümrük ise Akhisarspor’u eleyerek adını finale yazdırdı.

1994-1995 sezonundan beri Süper Lig’den uzak olan Adana Demirspor ile 1983-1984’te düşen Fatih Karagümrük, tekrar Süper Lig’e dönmek için mücadele ediyor.

**MAÇ BAŞLADI**





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Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Eryaman Stadı’nda saat 21.00’de başlayanAdana Demirspor-Karagümrük müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN MAX 1'den yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük ilk 11'ler:

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Hasan, Tevfik, Sinan, Volkan, Erkan, Mehmet Akyüz

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Çağrı, Sabo, Ndao, Darri, Sobiech

Cüneyt Çakır, geçen sezon da Hatayspor-Gaziantep FK final maçında düdük çalmıştı.

Final maçı TFF 1.Lig’in en golcü iki takımını da karşı karşıya getirecek. Güney ekibi, 71 golle sezonun en golcü takımı olurken, Kırmızı- Siyahlılar da 53 golle ikinci sırada yer aldı.

Adana Demirspor tam kadro

Adana Demirspor, kader maçına tam kadro olarak çıktı. Hafif sakatlığı bulunan Volkan Şen’in yapılan kontrollerde oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Lacivert-Mavililer’de başka sıkıntı bulunmuyor.

Karagümrük'te son dakika

Karagümrük’te sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Cristobal Jorquera, finalde Adana Demirspor’a karşı forma giyemiyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasını Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak özel izinle izleyecek. 460 gün hak mahrumiyeti bulunan Sancak, TFF'nin özel izniyle maçı takip edecek. Final maçında özel güvenlik görevlileri ve polis olmak üzere 550 kişi görev yapacak. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu, birçok milletvekili, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TFF Başkanı Nihat Özdemir takip ediyor.

25'İNCİ FİNAL

TFF 1'inci Lig'de ilk olarak 1978-1979 sezonunda başlayan Play-Off sisteminde bu yıl 25'inci final oynanıyor. Play-Off'tan daha önce toplam 18 takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı Play-Off finalinde Eskişehirspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Sakaryaspor 2'şer, Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, HES Kablo Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig'e çıkan takımlar oldu.

1993-1994 sezonunda oynanan Play-Off'ta iki takım birden Süper Lig vizesi aldı. Söz konusu sezonda Süper Lig 18 takımla oynanmaya başlandığı için Play-Off sistemi uygulanmayarak iki takım lige alındı. 16 takımlı ligin 18 takıma çıkarıldığı yılda Adana Demirspor ve Antalyaspor lige çıkan takımlar oldu.

ANKARA'DA 8'İNCİ FİNAL

Ankara, 8'inci kez TFF 1. Lig Play-Off finaline ev sahipliği yapacak.

Başkent Ankara'da 1993-1994, 1995-1996, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2011-2012'de Play-Off finali oynandı. Play-Off finaline İstanbul 5, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir 2, Bursa ise 1 kez ev sahipliği yaptı.

CÜNEYT DUMLUPINAR MI, ŞENOL CAN MI?

2019-2020 sezonuna teknik adam olarak Fatih Karagümrük'te başlayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, maçı kazanmaları halinde 2014-2015 yılında üst lige çıkardığı Kayserispor'un ardından ikinci kez bir takımı Süper Lig'e çıkarmış olacak. Ligin ilk devresinde Fatih Karagümrük forması giyen ve bir süre de teknik direktör ve oyuncu olarak görev yapan Erkan Zengin ise Adana Demirspor için sahada mücadele edecek.

Geçen yıl Fatih Karagümrük'te futbolcu olarak görev yapan ve İstanbul ekibinin Play-Off'ta TFF 1'inci Lig vizesi almasına katkı sağlayan Şenol Can da Fatih Karagümrük'ün başında yer alacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN 6'NCI PLAY-OFF'U

Adana Demirspor; 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında olmak üzere 4, Fatih Karagümrük ise 1982-1983'te bir kez Süper Lig vizesi aldı.

1993-1994, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'da da Play-Off'ta mücadele eden Adana Demirspor, sadece 1993-1994'te Play-Off'tan Süper Lig bileti aldı.