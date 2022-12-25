CANLI | Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

Adana Demirspor, Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 10 maçtır kaybetmeyen Vincenzo Montella'lı Mavi Şimşekler, 24 puanla 5. basamakta. Sırasıyla Konyaspor , Kayserispor ve Alanyaspor 'la berabere kalan Adana temsilcisi, evinde galibiyet hasretine son vermek istiyor. 2 maçlık galibiyet serisi sonrası çıktığı 3 maçta sadece 1 puan alabilen 13 puanlı Andrea Pirlo'lu Karagümrük ise zorlu deplasmanda kazanıp alt sıralardan uzaklaşmak ve kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

4. dakika | Gulbrandsen ceza sahası içinde vuruşunu yaptı sonuç gelmiyor.

GOOOOL | 11. dakikada Emre Akbaba Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi. Ceza sahası dışından çok sert vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu.

GOOOOL | 19. dakika Adana Demirspor savunması inanılmaz bir hata yaptı. Önce Diagne vurdu. Kaleciden döndü. Ardından Borini 1-1 beraberliği getiren golü kaydetti.

33. dakika | Adana Demirspor'da Ndiaye çok sert vurdu. Top az farkla dışarı gitti.

GOOOOL | 43. dakika ceza sahasının hemen önünde Emre Akbaba düzgün bir vuruşla bir kez daha Adana Demirspor'u öne geçiriyor. Emre Akbaba bu sezon Süper Lig'de ilk gollerini atıyor.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Gulbrandsen

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Dresevic, Baniya, Biraschi, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent, Colley, Borini, Diagne

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Yeni Adana Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Erkan Özdamar'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde.



