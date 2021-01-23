(CANLI) Adana Demirspor - Bursaspor maçı hangi kanalda?

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor, Bursaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi 31 puanı bulunan Adana Demirspor 5. sırada. Bursaspor ise 27 puanla 9. basamakta. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 52 maçın 24’ünü Bursaspor, 16’sını Adana Demirspor kazanırken, 12 maç beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçtan ise Adana Demirspor 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Adana Demirspor - Bursaspor maçı hangi kanalda?

5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başladı. Kritik maçı hakem Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak’ın yardımcılığını Mehmet Kapluhan ve Ferdi Karadoruk yapıyor. Kritik karşılaşma TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanıyor.

Son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Antalyaspor’a elendi. Adana Demirspor da aynı turda Sivasspor’a yenilerek kupaya havlu attı. Sezonun ikinci yarısının en dikkat çeken maçı olan rekabette konuk ekibin üstünlüğü dikkat çekiyor. Bursaspor, daha önce 52 kez karşı karşıya geldiği rakibine karşı 24 galibiyet elde etti. Adana ekibinin 16 kez kazandığı randevuda 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda hakemler 10 kez kırmızı kartına başvurdu.