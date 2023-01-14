CANLI | Adana Demirspor - Ankaragücü

Süper Lig 'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor bugün sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. İstanbulspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla geçtikten sonra geçen hafta Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Mavi Şimşekler, Sarı-Lacivertliler'i devirerek İstanbul'daki mağlubiyetin telafisini amaçlıyor. Kayserispor'u 2-1 yenen Başkent temsilcisi ise Adana ekibini de devirerek seri yakalamayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

1. dakika | Ali Sowe maçın hemen başında iki kez gole çok yaklaştı. İlk pozisyon ofsayt oldu. İkinci pozisyonda çok sert vurdu top az farkla dışarıya gitti.

GOOOL İPTAL | 20. dakika Ali Sowe'nin pasında Emre Kılınç boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ankaragücü deplasmanda 1-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrası faul kararı çıktı ve gol iptal edildi.

31. dakika | Semih Güler vuruşu yaptı ceza sahası dışından. Top az farkla dışarıya gitti.

34. dakika | Ankaragücü gole yaklaştı. Radakovic'in kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

35. dakika | Emre Kılınç'ın pasında Beridze içeri çevirdi Ali Sowe gole kaydetti. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmıyor.

43. dakika | Talyan Antalyalı vurdu bir kez daha kaleci Ertaç gole geçit vermiyor.

ilk yarı 0-0 sona erdi.

Adana Demirspor-Ankaragücü 11'ler:

Adana Demirspor: Ertaç, Stambouli, Semih, Manev, Gökhan İnler, Ndiaye, Svensson, Akintola, Emre Akbaba, Bjarnason, Onyekuru

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Tolga Ciğerci, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

Adana Demirspor-Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele 16.00'da başladı. Burak Şeker'in yöneteceği kritik mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.



