Abdullah Avcı: Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton'ı konuk etti. Lige ve Avrupa'ya istediği gibi başlayamayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri Beşiktaş Park'ta rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen pozisyon üretmedeki zorlukları aşamayınca ve son dakikalarda Wolverhampton'da Boly'nin golüne engel olmayaınca sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrılmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamaları:

"Oyuncular oyunda her şeyi denediler. Bu rakibe karşı pozisyona girmek kolay değil."

"85 dakika kazanma arzusunu zorladık. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz başladığımızdan itibaren. Umarım hafta sonundan itibaren, sakat oyuncularımızın da dönmesiyle daha alternatifli bir kadroya sahip oluruz. Bu şanssızlıkları kırıp, sonuç almak istiyoruz."

"Oyunla ilgili her maç parça parça mesaj veriyor takım ama milli takımın santrforuyla lige başlayamadık. Andorra maçında Güven oynadı milli takımda değil mi? Bugün de onunla başladık 25. dakikada sakatlandı. Bir oyun kültürünün yerleşmesi için destek lazım."

"Enteresan bir durum yaşıyoruz. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. Ben 20 senede, her kademesinde çalıştım, emeklerimle bütün sınavları vererek geldim buralara. Sadece Beşiktaş takımı beni istemedi, ben de Beşiktaş'ı istedim."

"Şanssızlıkların bu hafta itibarıyla son bulacağını düşünüyorum ama hep de şanssızlık demeyeceğiz. Durumu sorgulayacağız, her şeyi sorgulayacağız. Bir çıkış yolu bulacağız."

"Bu performansın bu haftadan itibaren değişeceğini düşünüyorum. Tamamen şanssızlık değil ama her şey geldi başımıza. Umarım bu haftadan itibaren her sorunu kenara bırakıp milli takım arasına kazanarak devam edeceğiz."

'Ljajic'e de söyledim'

"Ljajic'in performansından ben de memnun değilim ama hayal ettiren, ayağına baktığın bir oyuncudan bahsediyoruz. Önemli ve yetenekli bir oyuncu. 5 maçta 4 sarı kart, 3'ü itirazdan... Bunun eleştirisini yüzüne de yaptım."

"Yorgunluk ve sakatlanma ölçümlerini yapıyoruz. Burak iki ciddi sakatlıktan çıktı, bizim için ve milli takım için de önemli bir oyuncu. Burak'ın iki maç üst üste sakatlık riski olduğu için pazar günü kullanabilmek adına bugün geri çektik."

'Mücadeleden vazgeçmedim'

"Burak'ı bugün geri çektik, pazar günkü karşılaşmada değerlendirebilmek için. Ben buraya gelirken Beşiktaş taraftarına inanarak, kadroya inanarak geldim. Mücadeleden vazgeçmedim hiçbir zaman."

"Ben Beşiktaş başkanı ve yönetimiyle 3 yıllık imza attım. İmzamı hem gönlüme hem gönüllere attım. 5 maçta bu sorgulanmaz. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir. Birçok şey konuşulur, hepsini de biz biliriz."

'İletişim sorunu yok'

"Kulübün içinde yapılan toplantılarda en ufak bir iletişim sorunu yok. Oyun içinde stresin yükselmesi şu an normal çünkü daha önce içinde olmadığımız bir durumu yaşıyoruz."

"Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmem var. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir. Biz yolumuza çalışarak, odaklanarak devam edeceğiz."

"Oyuncularım arasında iletişim problemi yok. Zihinsel bir yorgunluk var. 4-2-3-1'i de oynadık, 3 maçta 11 gol yedik. Sorun sistemle, formasyonla alakalı değil."

'Transfer kolay değil'

"Burada bir başarısızlık varsa hepimizin üstümüze almamız gereken bir durum var demek ki. Bunun üzerine araştırma yapıyoruz. Nkoudou son gün belli oldu. Santrfor konusu Türkiye'de kolay değil, maddiyatı var, oyuncusu var, son güne dek uğraştık."

"Topu ayağına fazla alınca sete ve duvarlara karşı oynamak zorundasın. Bunun da tespitini yapıyorsun. Belki farklı bir düzene geçilebilir ama Beşiktaş baskı da yapacak, top da tutacak, her şeyi deneyecek. Ben bu ülkede her oyunu oynadım, hepsi de eleştirildi. Savunma oynadım eleştirildi, hücum oynadım eleştirildi. Yapacak bir şey yok."