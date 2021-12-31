Milli Piyango yılbaşı 2022 sonuçları ve hızlı telefondan bilet sorgulama ekranı Fanatik'te! Çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam biletin 120 liradan satışı sunulurken büyük ikramiyenin miktarı bu yıl tam 120 Milyon TL. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Zengin olma hayali ile bilet alan vatandaşların beklediği çekiliş bugün saat 17.00'de başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını haberimizden takip edilebilecek.

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2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Zengin olma hayalleri kuran milyonlarca vatandaş, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için haftalar öncesinden biletlerini aldı ve beklemeye başladı. Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başladı. 120 milyon liralık büyük ödülün verileceği 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ise saat 23.00’te başlayacak. Kanal D'nin canlı yayınlayacağı çekiliş sonrası sıralı-tam liste ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Milli Piyango Yılbaşı 2022 Çekilişi İkramiye Kazanan Numaralar Sıralı Tam Liste

12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

2683183 4552864

1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar

2235206 2364344 2879455 3055229 4077312 4907435 7141746 7333210 7728011 7728896

120.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695

3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 5861333 6205750 6314708

6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639

8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942

12.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695

3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 5861333 6205750 6314708

6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639

8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942

6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0044475 0070243 0080561 0083479 0120817 0139374 0341241 0355927 0377151 0417254 0626268 0627397 0690564 0888457 0889792 0950463 0972840 0988560 1001101 1117368 1123047 1129022 1134664 1233206 1276382 1302263 1424088 1482741 1484784 1516851 1671868 1716989 1736689 1746878 1800057 1838349 1896393 1898523 1971230 2039622 2261698 2271124 2322578 2327819 2330283 2369890 2389692 2447344 2551563 2610288 2615233 2658077 2758325 2812387 2963119 3018162 3020656 3043301 3045772 3053198 3121588 3183782 3353192 3356053 3360578 3437421 3514533 3598991 3651480 3666737 3702695 3732681 3753401 3802373 3807227 3827948 3891874 3929124 3934596 3968495 3974244 4013370 4052957 4121745 4330292 4384000 4468984 4497692 4506339 4539279 4633076 4656149 4699100 4699237 4777346 4839383 4941868 5097393 5119654 5164020 5173898 5231795 5256699 5299938 5393752 5403703 5412918 5494498 5521817 5555844 5626184 5627757 5674760 5780510 5803202 5844142 5854293 5941613 5977187 6053064 6067006 6208824 6212144 6295445 6413247 6445570 6475544 6563879 6613762 6666498 6710081 6755984 6794862 6868384 6888250 7101072 7127800 7209166 7222696 7229145 7320529 7321226 7361436 7447038 7457381 7498881 7523089 7583866 7663520 7681743 7744916 7798175 7867680 7900051 7953280 7996998 8004068 8004088 8075160 8099201 8271735 8321337 8446711 8453076 8498085 8523288 8541057 8582054 8599181 8617044 8617993 8682689 8813347 8866165 8893144 8949166 8960872 8977045 8990666 9051056 9070015 9123093 9195061 9257178 9258720 9300898 9328381 9342548 9362256 9374081 9407549 9414986 9415491 9547817 9558570 9637737 9728169 9840616 9870008 9964012

2022 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango büyük çekilişi öncesi vatandaşlar ikramiye tutarını merak ediyor. 31 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı tam 120 milyon Türk Lirası. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi bileti alan vatandaşlar, çekiliş sonrası amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını telefondan hızlı ve kolay bir şekilde bilet sorgulama ekranı bağlantısından öğrenebilecek.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın programı:

17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti ne kadar, kaç TL?

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenilebilecek. Saat 17.00'de başlayan çekilişler, saat 23.00'te 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak. Amorti rakamları, çekiliş sonrası belirlenecek. Detaylar ise haberimizde olacak.

Amorti numaraları ne kadar ikramiye verir?

Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 120 TL, yarım bilet alan kişiye 60 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 30 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi! Tam 670 milyon 760 bin TL!

Milli Piyango yılbaşı biletleri Millipiyango Online web sitesi ve Millipiyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden 9 Kasım 2021 itibari ile satın alınmaya başlandı. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango Kuralları nelerdir?

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesinin nasıl belirlendiğini ve bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.