Çanlar Medel için çalıyor

Gary Medel, Beşiktaş’la yollarını ayırmanın hesaplarını yapmaya başladı. Ara transfer döneminde Premier Lig ekibi West Ham United ile görüşen fakat Beşiktaş’ın bırakmaması nedeniyle İngiltere’ye gidemeyen Şilili futbolcunun, alacaklarına karşılık yönetimden bonservisini isteyeceği iddia edildi.

Kariyerine İngiltere’de devam etmek isteyen 31 yaşındaki deneyimli futbolcunun sezon biter bitmez kulüp bulması için menajerine talimat verdiği öğrenildi. Beşiktaş’tan yıllık 2 milyon 300 bin euro alan Medel’in gitmesine şimdilik soğuk bakan yönetimin, senelik ücretinde indirim yapması halinde yeni bir sözleşme teklif etmeyi düşündüğü ileri sürüldü.

Medel’den olumsuz yanıt alması halinde Beşiktaş Yönetimi karşılıklı anlaşarak Şilili oyuncuyla yollarını ayırmaya çalışacak.

Yeni sezonda takımın bütçesini ciddi oranda düşürmeye çalışacak olan siyah-beyazlı yönetim, alacaklarını bırakmaması halinde ise bir yıl daha sözleşmesi bulunan Medel’i bedelsiz olarak serbest bırakmayacak. Bu arada kısa süre önce Adriano’ya da yıllık ücretini düşürerek yeni bir sözleşme öneren yönetim, Brezilyalı oyuncudan olumsuz yanıt almıştı.

Önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen 34 yaşındaki Adriano’nun, İspanya’ya veya ülkesine döneceği vurgulandı.

(Milliyet)