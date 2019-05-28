Çankırılı Beşiktaşlılar iftarda buluştu

Konuyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Siyah-Beyazlı renklere gönül veren taraftarlarımız ile Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, siyasi parti ve sendika temsilcileri, İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül ve çok sayıda vatandaş programda yer aldı” denildi.

800 genç yetenek seçmelere katıldı

Türkiye’de alt yapıya verdiği destekle alkış toplayan kulüpler arasında yer alan Beşiktaş, futbolumuza yeni yetenekler kazandırmak için yine harekete geçti. Konuyla ilgili olarak önceki gün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde yapılan seçmelerde; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu 800 futbolcu adayının denendiği bildirildi. Genç oyunculardan kulüp hocalarının seçtiği isimler eğitilecek ve hem Beşiktaş hem de Türk Futbolu’na kazandırılacak.