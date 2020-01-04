Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol maç sonucu: 77-52

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bellona Kayseri Basketbol’u 77-52 yendi.

04 Ocak 2020, Cumartesi 19:39
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Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol maç sonucu: 77-52

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bellona Kayseri Basketbol’u 77-52 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Aydın Karaçam, Cemil Uygül, Anıl Veziroğlu

Çankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 3, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Warley 10, Zellous 15, Tuğçe İnöntepe, Özge Karataş, Nilay Aydoğan

Bellona Kayseri Basketbol: Davis 20, Ayşegül Günay Aladağ, Kübra İmren Siyahdemir 6, Ivankovic 6, Burke 11, Manolya Kurtulmuş 4, Wauters, Gülse Uğur 5

1. Periyot: 26-8

Devre: 55-24

3. Periyot: 66-41

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