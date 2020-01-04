Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol maç sonucu: 77-52

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bellona Kayseri Basketbol’u 77-52 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Aydın Karaçam, Cemil Uygül, Anıl Veziroğlu
Çankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 3, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Warley 10, Zellous 15, Tuğçe İnöntepe, Özge Karataş, Nilay Aydoğan
Bellona Kayseri Basketbol: Davis 20, Ayşegül Günay Aladağ, Kübra İmren Siyahdemir 6, Ivankovic 6, Burke 11, Manolya Kurtulmuş 4, Wauters, Gülse Uğur 5
1. Periyot: 26-8
Devre: 55-24
3. Periyot: 66-41