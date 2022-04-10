MENÜ

Çankaya Üniversitesi: 71 - Bellona Kayseri Basketbol: 61

Bellona Kayseri Basketbol ligin 25. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi’ne 10 sayı farkla 71-61 mağlup oldu.

10 Nisan 2022, Pazar 14:53 Son Güncelleme:
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Çankaya Üniversitesi: 71 - Bellona Kayseri Basketbol: 61

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Hande Öztürk xx, Uğur Akyıldız xx

Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu x, La Tanya White xxx (24), Elina Babkina xx (12), Derin Yaya xx (8), Melike Tuğba Oral xx (7), Alexis Sade Prince xx (16), İncü Güçlü x (2), Tuğçe Murat x (2)

Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Marie Peddy xx (12), Zeynep Öyk Kalbisağde x (3), Meltem Toplaoğlu xx (7), Dilara Tongar xx (10), Brooque Willams xx (8), Farhiya Abdi x (2), Egle Sventoratie xxx (15), Gizem Tüzün x (4),

Periyotlar: 1.Periyot:25-10 (Çankaya Üniversitesi lehine)

Devre: 38-28 (Çankaya Üniversitesi lehine)

3.Periyot: 49-34 (Çankaya Üniversitesi lehine) 

İHA

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