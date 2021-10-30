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Çankaya Üniversitesi: 66 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 92

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ni 92-66 mağlup etti.

30 Ekim 2021, Cumartesi 16:05 Son Güncelleme:
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Çankaya Üniversitesi: 66 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 92

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ni 92-66 mağlup etti.

Çankaya Üniversitesi: 66 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 92

Salon: Ankara

Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Niyazi Yasin Kahraman

Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu, Dikaioulaku 14, Kübra Erat 3, Lynetta 13, Alexis 29, Ecem Kazar, Gezgin Kardelen, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan 1, Melike Tuğba Oral 6, Tuğçe Murat

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Kuanitra 8, Renara 16, Yvonne 16, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 6, Esra Ural Topuz 6, Feride Şevval Akalan 14, Temitope 8, Kristine 18

1. periyot: 22-25

Devre: 37-59

3. periyot: 53-80

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