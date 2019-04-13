Canik Belediyespor: 63 - Galatasaray: 116

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin son haftasında Galatasaray, deplasmanda Canik Belediyespor’u 116-63 yendi.

13 Nisan 2019, Cumartesi 15:18
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Canik Belediyespor: 63 - Galatasaray: 116

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin son haftasında Galatasaray, deplasmanda Canik Belediyespor’u 116-63 yendi.

Canik Belediyespor: 63 - Galatasaray: 116

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Mustafa Akıloğlu, İzel Deniz Pehlivan, Serhat Dülker

Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 8, Gülşah Duman 25, Dilara Tongar 17, Deniz Çolakoğlu 6, Candide Öztürk 7, Gamzenur Çiftci, Neslihan Demir, Ceyda İrem Sarı

Galatasaray: Şerife Alperi Onar 11, İrem Naz Topuz 6, Sinem Ataş 18, Nazlı Bircan Gökdemir 12, Farhiya Abdi 11, İnci Güçlü 10, Monika Grigalauskyte 16, Victoria Macaulay 15, Moriah Elise Jefferson 17

1. Periyot: 16-35

Devre: 34-61

3. Periyot: 43-89

AA

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