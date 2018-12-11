Çanı Furkan Korkmaz çaldı!

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Detroit Pistons'ı yendikleri karşılaşmada maçın en iyi oyuncusu seçildi.
Wells Fargo Center'da oynanan ve ev sahibi ekibin 116-102 kazandığı mücadelede Furkan Korkmaz, karşılaşma sonunda kariyer rekorunu kırdı. Karşılaşma boyunca 26 dakika sahada kalan 21 yaşındaki basketbolcu, 7/4 üç sayı isabetiyle 18 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Maçın oyuncusu seçilen Korkmaz, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşun saha içi röportajında yer aldı.
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1072419281973985281
Furkan Korkmaz ayrıca, mücadelenin ardından soyunma odasında NBA geleneği olan 'Maçın Oyuncusu' çanını da çaldı.
DHA