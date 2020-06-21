Caner yedek Rıdvan yine 11’de

Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, Denizlispor karşısında takımın neredeyse yarısını değiştirdi.

Antalyaspor karşısında sahaya sürdüğü takımdan 5 oyuncusunun yerine başkalarını oynatan Sergen hocanın, Caner Erkin’i yine kulübede tutması dikkatlerden kaçmadı. Takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri olan Caner’in yerine sol bekte Antalya mücadelesinde olduğu gibi genç Rıdvan Yılmaz forma giydi. Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Domagoj Vida’nın yerine savunmada beklendiği gibi Enzo Roco’ya şans verdi. Yalçın, sakatlığı bulunduğu belirtilen bir diğer futbolcu Kevin Prince Boateng’in yerine Adem Ljajic’e formayı verirken, ileri uçta Güven Yalçın’ın yerine kart cezası sona eren Burak Yılmaz görev yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, kaybettikleri Antalyaspor maçına ilk 11’de başlayan Abdoulay Diaby ve Tyler Boyd’u yedek kulübesinde oturturken, bu oyuncuların yerine Georges-Kevin N’Koudou ve Jeremain Lens’e görev verdi.