Beşiktaş'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Fanatik'e konuştu. Altıparmak, "Şu anda anlaştığımız bir kulüp yok. Yerli ve yabancı piyasadan gelecek teklifleri bekliyoruz. İddia edildiği gibi bir kulüple anlaşmamız yok" dedi.

Tecrübeli menajer, oyuncusu hakkında yapılan, "Hücumda başarılı ama savunmada yetersiz" yorumları için ise, "Caner'e büyük haksızlık ediliyor. Bu sezon yenilen gollere bir bakın kaç tanesi Caner'den dolayı... Hücumda 12 gole katkı sağlamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Zaten hem savunmada hem de hücum hattında çok iyi olsaydı zaten Real Madrid'te oynardı" diye konuştu.

Gökmen Özcan