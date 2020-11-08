Caner Osmanpaşa: Küçük bir hatadan gol yedik

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Sivasspor'un yıldızı Caner Osmanpaşa maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Caner Osmanpaşa, "Maça iyi başladık. İstediğimiz gibi başladık. Biraz yorgunluk vardı. O yüzden kontrollü oynamak istedik. Küçük bir hatadan gol yedik. Penaltıyı gole çevirseydik bizim için farklı bir maç olabilirdi. Böyle takımlara karşı 2-0 geriye düşerseniz çevirmeniz kolay olmuyor. 2-0'dan sonra düştük. Gol bizi ateşledi. 2-1'den sonra çevirme şansı bulabilirdik ama olmadı, nasip diyelim" dedi.