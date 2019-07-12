Caner Hüseyin Bağ, Hatayspor ile sözleşme yeniledi

Erzurum’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, transferleri ardı ardına açıkladı. İç transferde Soner Örnek ve Mehmet Tayfun Dingil'in ardından Caner Hüseyin Bağ ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Gerçekleşen imza törenine, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve Başkan Vekili Aydın Toksöz katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hatayspor’umuzun yıldız isimlerinden Caner Hüseyin Bağ, kendisini yeniden Hatayspor’umuzun renklerine bağlayan imzayı attı. Başarılı oyuncumuz 2 sene daha Hatayspor’umuzun formasını giyecek. Caner Hüseyin Bağ’a Hatayspor formamızla üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.