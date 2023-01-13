Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 4 Aralık 2022'de Caner Erkin'le yollarını ayırmıştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.





ASİST KRALLIĞINDA İKİNCİ SIRADA

Sezona fırtına gibi bir giriş yapan deneyimli sol bek, Süper Lig'de asist krallığında eski takım arkadaşı Fabio Borini'nin (7) ardından 6 asistle ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı formayla gösterdiği performansla beğeni toplayan ve eski günlerine geri dönüş sinyalleri veren Caner Erkin, Stefan Kuntz'un kendisini aday kadroya dahil etmemesine şu sözlerle tepki göstermişti: "Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki milli takımı bırakmışım. Ben milli takımı bırakmadım. Bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım. Ama üzülerek söylüyorum ki dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış."





1 GOL, 10 ASİSTLİK KATKI

Fenerbahçe ’de ikinci Vitor Pereira döneminin ardından sarı-lacivertli takımdan ayrılan Caner, 2021/2022 sezonunda Fatih Karagümrük’e transfer oldu. Takımdan ayrıldığı güne kadar 43 kez kırmızı siyahlı formayı sırtına geçiren tecrübeli oyuncu, kulübüne 1 gol, 10 asistlik katkı sağladı.





'CANER'İN ÖNCELİĞİ AVRUPA'

Şu anda boşta olan milli futbolcunun transfer rotası merak edilirken, menajer Batur Altıparmak, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Altıparmak, yaptığı açıklamada, "Süper Lig'den 3-4 takımdan teklif aldık. Avrupa kulüplerinin de Caner'e ilgisi var. Caner'in önceliği Avrupa'da oynamak. 1 hafta içinde teklifleri değerlendirip kararımızı vereceğiz" şeklinde konuştu.