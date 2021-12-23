Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, 1-1 eşitlikle sona eren Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartın ardından büyük bir cezai yaptırım tehlikesiyle karşı karşıya.

33 yaşındaki deneyimli sol bek, küfür ya da hakaret ettiğinin tespit edilmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği 41. maddeden Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.

Bu durumun müsabakanın hakemi Erkan Özdamar tarafından raporlanması haliyle tecrübeli oyuncuya 3 ile 7 maç arası ceza verilebilir.









MADDE 41 NE DİYOR?

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası...

TRANSFER ZORA GİRDİ

VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 ile 7 maç arası ceza alması durumunda deneyimli oyuncunun Trabzonspor transferi zora girebilir.

Tecrübeli futbolcunun devre arasında Trabzonspor'a Transfer olmayı istediği öne sürülmüş ve bordo mavili kulübün yönetim kurulunun ise bu konuda şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı kaydedilmişti.

Caner Erkin'in VavaCars Fatih Karagümrük Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hürriyet







