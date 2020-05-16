Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız sol bek Caner Erkin’in menaceri Batur Altıparmak, oyuncusu hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu.

Yapımcı Acun Ilıcalı’nın, “Fenerbahçe’ye sol bekin kralı geliyor” açıklamasıyla Caner Erkin’i işaret edip etmediğini sorduğumuz Altıparmak, şu sözleri kullandı, “Oyuncumun sol bekin kralı olduğu doğrudur. Acun bey, bu konuyla alakalı yorumda bulunduğu için konunun muhatabı kendisidir. Biz, Caner’le alakalı olarak kararımızı vermek için sezon sonunu bekliyoruz. Bu konuda bir takımla görüşmemiz olmadı. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu’nun oyuncu talimatının 19. maddesinin 6. parafına göre bir oyuncu, sözleşmesi sona ermeden bir takımla transfer görüşmesi yapamaz. Aksi halde yazdığı gibi disiplin talimatı hükümleri uygulanır” ifadelerini kullandı.





‘İnter’e gittiğinde Fener’in haberi vardı’

Caner Erkin’in kariyer adımları konusunda her zaman şeffaf olduklarını belirten Batur Altıparmak, “Beşiktaş Kulübü’nden henüz kimseyle konuşmadık. Onlarla sezon sonunda masaya oturup sonrasında kararımızı vereceğiz. Biz, gizli iş yapmayız. Caner Erkin için İnter’le anlaştığımda o dönemki takımı Fenerbahçe Kulübü’nün haberi vardı... Bu yüzden Caner’le alakalı konularda kendisinin ve menaceri olarak benim sözlerim dışında bu süreçte başka kişilerin beyanlarını esas almak doğru değil” sözlerini sarf etti.

Gökmen Özcan