Caner Erkin’i sinirlendirdiler

Maçın 15. dakikasında Karagümrük’ten Sobiech’in dirseği Caner Erkin’in dudağının kanamasına neden oldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyona ‘devam’ dedi ve ardından korner oldu. Caner, ağzı kanadığı için hakemin uyarısı sebebiyle korneri atamadı. Kenara formasını çıkararak sinirli bir şekilde koşan tecrübeli futbolcu, ancak 2 dakika sonra oyuna dahil olabildi.