Caner Erkin’e nazar değdi

Caner Erkin, 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye harika bir dönüş yaptı. Tecrübeli futbolcu, ilk 7 haftada sadece takımının değil, ligin en flaş performanslarından birine imza attı. Caner, soldan yaptığı bindirmelerle ve tehlikeli ortalarıyla rakiplerin kâbusu oldu, arkadaşlarına 25 şut pası verdi, 3 asist üretti. Ancak Konyaspor mücadelesinde 32 yaşındaki sol bek bu sezonki en kötü performansını sergiledi. Aslında Caner Erkin, uzun bir aradan sonra Milli Takım daveti alarak maça moralli çıktı. Ancak ne hücumda bekleneni verdi ne de savunmada iyiydi. Caner Erkin’in 23 ortasının sadece 2’si isabetliydi.

Kafa topuna çıkmadı

Tecrübeli oyuncu ayrıca 14 top kaypı yaptı. Defansta da aksayan Caner, ilk golde gelen hava topuna yükselmedi, Shengelia üzerinden kafayla Jevtoviç’e asisti yaptı. Milli sol bek, yenen ikinci golde ise arkadaşları ofsayt taktiği yaparken ofsaytı bozan isim oldu. Kısacası Caner, Konyaspor karşısında unutmak isteyeceği bir performans sergiledi.



