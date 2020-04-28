Caner Erkin'den Şükran Ovalı’ya: Her şeyimsin

Beşitaş'ta geleceği henüz netlik kazanmayan Caner Erkin bu kez sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu eşi Şükan Ovalı'nın sosyal medya paylaşımını yorumsuz bırakmadı ve ona olan aşkını bir kez daha haykırdı.

28 Nisan 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Caner Erkin'den Şükran Ovalı’ya: Her şeyimsin

Beşitaş'ta geleceği henüz netlik kazanmayan Caner Erkin bu kez sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu eşi Şükan Ovalı'nın sosyal medya paylaşımına ona olan aşkını bir kez daha haykıran bir mesajla yanıt verince gündem oldu. 

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Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve kızıyla evinde karantinada… Pek çok isim gibi bu süreçten bir hayli sıkılan Şükran Ovalı farklı bir şeyler denemek adına mor elbisesini giyip evinin bahçesinde güneşli havanın tadını çıkardı. Oyuncu, bu anları Instagram'dan “Filtre yok güneş var.” notuyla paylaştı.

Futbolcu eşi Caner Erkin de fotoğrafa “Her şeyimsin, dünya güzelim.” yorumunu yaptı.

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