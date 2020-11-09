Milli Takım arası bugün itibariyle resmen başladı. A Milli Futbol Takımımız, Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplandı. Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile 3 yıl aradan sonra yeniden milli takıma davet edilen Fenerbahçeli futbolcu, Hırvatistan, Macaristan ve Rusya maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

"FUTBOL HAYATIMIN SONUNA KADAR..."

Caner Erkin, yeniden milli takıma davet edilmesiyle ilgili açıklamalarda yaptı. Milli futbolcu "A Milli Takım'a beni çağırdığı için Şenol Güneş hocama teşekkür ediyorum. Hedefimiz tabii kendi takımımızda başarılı olup milli takıma seçilmek. Zaten uzun süre ben milli takıma hizmet verdim. İnşallah futbol hayatımın sonuna kadar milli takıma hizmet vermeye devam edeceğim. Tabii ki vücudum el verdiği sürece... Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Milli takıma ve ülkemize hizmet vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.