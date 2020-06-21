Fenerbahçe'den 2015/2016 sezonunun sonunda ayrılan ve bedelsiz olarak İtalyan kulübü Inter'in yolunu tutan Caner Erkin, daha sonra Frank de Boer'in İtalyan ekibinin başına geçmesiyle Hollandalı teknik adamla anlaşamamış ve kısa sürede Milano'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Inter'den sonraki durağı Beşiktaş olan Caner Erkin'e Fenerbahçe taraftarı büyük tepki göstermişti. Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta 1 şampiyonluk yaşayan ve Siyah Beyazlılar'la Avrupa'da da önemli başarılar elde eden Caner'in sözleşmesi Temmuz ayında sona eriyor. İki haftadır Sergen Yalçın'ın ilk 11'de forma vermediği ve onun yerine genç Rıdvan Yılmaz'ı tercih ettiği Caner Erkin'in adı eski takımı Fenerbahçe'yla anılıyor.

Taraftar hesaplarının engellerini teker teker kaldırıyor

Tüm bu gelişmeler ışığında 31 yaşındaki sol kanat oyuncusundan flaş bir hamle geldi. Başarılı oyuncu daha önce Beşiktaş'a transferinde kendisine sert tepk gösteren taraftar hesaplarını engellemişti. Yıldız ismin bu hesapların engellerini birkaç gündür kaldırması ise dikkat çekiyor. Taraftarlar bu hamleyi "Caner'den Fenrbahçe'ye bir zeytin dalı" olarak yorumluyor.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Gereksiz transfer...

Çok uzatmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin artık geleceğe bakması lazım. Yakın geçmişin en sevilen ismi kimdi? Ersun Yanal... O da başarısız oldu. Yapamadı. Geçmişte başarılı olmak gelecekte de böyle olacağı anlamına gelmiyor. Fenebrahçe artık Ali Koç'un başkan seçilme sebebi olan altyapı ve hem kaliteli hem ucuz transfer politikasına geri dönmeli... Caner, Gökhan, Mehmet Topal gibi isimler takıma çok katkı verdiler ama o devir, o kadro artık geride kaldı. Parası olsun olmasın, yönetimin geleceğe bakması şart! Tüm bunlar Gökhan Gönül için de geçerli!











