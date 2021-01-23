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Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarına forma jesti

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, kızı ve kendisi için forma isteyen bir taraftarın ricasını kırmadı. 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe taraftarına forma jesti yapması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil, diğer takım taraftarları da milli futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf ettiler.

23 Ocak 2021, Cumartesi 21:53 Son Güncelleme:
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Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarına forma jesti

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin'den alkışlanacak bir hareket geldi. Kızına karne hediyesi alamadığını belirten bir Fenerbahçe taraftarı, Caner'e ''Kızım ve kendim için bir imzalı forma istiyorum. Kızıma karne hediyesi alamadım. Diyaliz hastasıyım.'' mesajını gönderdi.

Bu mesaja Caner Erkin'in yanıtı, ''Tabii ki yollarım ne demek.'' oldu. 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe taraftarına forma jesti yapması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil, diğer takım taraftarları da milli futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf ettiler.


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