Fenerbahçe, kritik Fatih Karagümrük deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılırken 82. dakikada yaşanan bir olay dikkat çekti. Sarı Lacivertli ekibin tecrübeli sol beki Caner Erkin, değişiklik tabelasında numarasını görünce şaşkınlığını gizlemedi. Yerini Tisserand'a bırakan ve oyundan alınmasına tepki gösteren milli oyuncu, saha kenarındaki su şişelerini tekmeledi.

Teknik direktör Erol Bulut'un bu tercihine tepki gösteren Caner, tribüne çıkarken söylenmeye devam etti. Soğuktan dolayı Sarı Lacivertli ekip görevlileri Caner'e mont götürürken tecrübeli oyuncunun bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 7 asist yaptı.







