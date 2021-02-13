Caner Erkin'den Erol Bulut'un kararına tepki! Su şişelerini tekmeledi
Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Fatih Karagümrük maçının 82. dakikasında oyundan alınmasına tepki gösterdi. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Caner'in saha kenarındaki su şişelerini tekmelemesi gözlerden kaçmadı.
Fenerbahçe, kritik Fatih Karagümrük deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılırken 82. dakikada yaşanan bir olay dikkat çekti. Sarı Lacivertli ekibin tecrübeli sol beki Caner Erkin, değişiklik tabelasında numarasını görünce şaşkınlığını gizlemedi. Yerini Tisserand'a bırakan ve oyundan alınmasına tepki gösteren milli oyuncu, saha kenarındaki su şişelerini tekmeledi.
Teknik direktör Erol Bulut'un bu tercihine tepki gösteren Caner, tribüne çıkarken söylenmeye devam etti. Soğuktan dolayı Sarı Lacivertli ekip görevlileri Caner'e mont götürürken tecrübeli oyuncunun bir hayli sinirli olduğu gözlendi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 7 asist yaptı.