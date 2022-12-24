Dünya Kupası arası devam ederken Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük bir dizi ayrılık açıklaması yaptı. Bunlardan en şaşırtıcı olanı ise Caner Erkin'le yolların ayrılması olmuştu. Tecrübeli futbolcuyla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...





KARAGÜMRÜK'TEN 3 AYRILIK BİRDEN

Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, Dünya Kupası'nda radikal kararlara imza attı. İstanbul ekibinde Burak Bekaroğlu ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra Caner Erkin'le de yollar ayrıldı.

CANER AYRILIĞI BÖYLE AÇIKLANDI

34 yaşındaki sol bek ile karşılıklı anlaşmalar sonucunda yolların ayrıldığı Fatih Karagümrük tarafından açıklandı. İstanbul ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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SÜPER LİG'DE ASİST KRALI

Caner Erkin, Spor Toto Süper Lig'de sezona muhteşem bir başlangıç yaparak girdi. 34 yaşındaki sol bek, Fatih Karagümrük formasıyla 12 maça çıktı ve takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi. Caner Erkin bu performansıyla Spor Toto Süper Lig'de asist krallığı yarışında zirvede yer aldı.

DAVET ETMEYİNCE KUNTZ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Caner Erkin, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kendisini kadroya davet etmemesine tepki gösterdi. 34 yaşındaki sol bek yaptığı açıklamada, "Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki milli takımı bırakmışım. Ben milli takımı bırakmadım. Bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım. Ama üzülerek söylüyorum ki dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış" ifadelerini kullandı.

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﻿﻿YOLLARIN AYRILMA NEDENİ

Fatih Karagümrük'te Caner Erkin'le yolların ayrılmasının nedenine Skorer ulaşmıştı. Skorer'in edindiği bilgiye göre; Fatih Karagümrük'ün Caner Erkin'in performansından memnun kalmadığı ve bu nedenle tecrübeli futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Caner Erkin'in Dünya Kupası için verilen aranın ardından antrenmanlara gelmediği öğrenildi.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Fatih Karagümrük'le yolların ayrılmasının ardından Caner Erkin'in geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Karagümrük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Netleşen bir durum yok. Bir hafta içinde netlik kazanabilir. Hem Süper Lig hem Avrupa ihtimallerini göz önünde bulunduruyoruz. Şu anda netleşen bir transfer durumu söz konusu değil."





G.SARAY VE BEŞİKTAŞ İDDİALARI

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in Beşiktaş ve Galatasaray 'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlıların Arthur Masuaku'dan memnun olmadığı kaydedildi. Galatasaray'ın ise Patrick van Aanholt'un yabancı olması, Kazımcan Karataş'ın da tecrübesizliği nedeniyle Caner Erkin'i gündemine aldığı belirtildi.

İSPANYA'DAN 3 KULÜPLE BİRDEN GÖRÜŞÜYOR

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin, İspanyol ekipleriyle temas halinde. Deneyimli sol bek oyuncusu, La Liga ekiplerinden Getafe, Mallorca ve Cadiz ile görüşüyor.

ŞENOL GÜNEŞ: HİÇ GÖRÜŞME YAPMADIM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Caner Erkin'in transfer gündemlerine gelmesine ilişkin soruyu yanıtladı. Antalya kampında konuşan Şenol Güneş, "Caner'i severim. İyi bir oyuncudur. Caner ile hiç görüşme yapmadım. Görüşecek bir durum da olmaz, benim yapmam doğru olmaz. Öyle bir şey olsa da zaten bilinir. Caner'e de sorabilirsiniz ama şu anda Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok. Şu anda gündemde yok" dedi.





DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

34 yaşındaki sol bek kariyerine Manisaspor altyapısında başladı. Caner Erkin daha sonra CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe , Inter, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giydi. Bonservisi elinde bulunan Caner Erkin'in güncel piyasa değeri 650 bin euro olarak gösteriliyor.