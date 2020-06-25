Caner Erkin transferinde sıcak gelişme! 1 saatte 5 telefon...

Beşiktaş’la yollarını ayırması kesinleşen tecrübeli sol bek, transferin gözdesi oldu. 5 teklif alan oyuncu için favori takım Fenerbahçe!

25 Haziran 2020, Perşembe 09:29 Son Güncelleme:
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Caner Erkin transferinde sıcak gelişme! 1 saatte 5 telefon...

4 sezondur Beşiktaş formasını başarıyla terleten Caner Erkin, ayrılık için gün sayıyor. Tecrübeli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, önceki gün siyah-beyazlı kulüp ile devam etmeyeceklerini resmen açıklamıştı. Altıparmak'ın bu sözleri üzerine 31 yaşındaki futbolcu için takımlar anında devreye girmeye başladı. 

Caner için 1 saatte 5 telefon!

Sabah'ın haberine göre; 1 saat içinde 5 kulüp Caner için telefona sarılırken bunların içerisinde Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor. Yurt dışından da teklifler alan Caner'e özellikle La Liga'dan bir takımın ciddi talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun önceliği ise Fenerbahçe...

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