



Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Süper Lig devine transfer olabilmek için haber gönderdi. Tecrübeli yıldızın transfer için büyük bir fedakarlığın altına imza attığı öğrenildi.





1.5 sezonluk macera sona erdi

Caner Erkin, 6 Eylül 2021'de Fenerbahçe 'den ayrılarak Fatih Karagümrük'ün yolunu tutmuştu. O tarihte Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük’e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan ‘fişek’ lakabını alan Caner Erkin’e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

Karagümrük de duyurmuştu

Aynı dakikalar içerisinde de Fatih Karagümrük, transferi resmi olarak Twitter hesabından duyurmuştu. Aradan geçen yaklaşık 1.5 sezonluk macera sonrasında ise Fatih Karagümrük, 4 Aralık 2022'de Caner Erkin ile yolların ayrıldığını şu şekilde açıkladı:





"Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

İlk sezonunda 1 gol, 4 asist

Fatih Karagümrük ile 2021-22 sezonunda toplam 31 maça çıkan Caner Erkin, 1 gol atmayı başarırken 4 de asist katkısı sağlamıştı. Tecrübeli oyuncu; 5 sarı, 1 de kırmızı kart görmüştü.

Bu sezonun asist kralı

Caner Erkin, 2022-23 sezonuna ise hücum anlamında oldukça etkili başladı. 34 yaşındaki oyuncu, 12 Süper Lig maçında 6 asist yaparak ligde bu alanda zirvede yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'A HABER GÖNDERDİ

Takvim'in haberine göre; Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Beşiktaş'a gelmek için haber gönderdi. Yıldız oyuncunun tekrar Beşiktaş forması giymek için çok istekli olduğu öğrenildi.





'BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATARIM'

34 yaşındaki futbolcunun, Siyah-Beyazlılar'a haber göndererek, "Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için fedakarlık yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye imza atarım. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin, Teknik Direktör Şenol Güneş ile konuştuktan sonra harekete geçmesi bekleniyor.

GÜNEŞ ONAY VERİRSE 1.5 YILLIK İMZA ATACAK

Tecrübeli teknik adamın onay vermesi durumunda tecrübeli oyuncu Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 2016 yılında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin, 2020'de ise bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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BEŞİKTAŞ'TA GÜNEŞ'LE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Tecrübeli futbolcu, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

ÇEBİ'DEN FLAŞ CANER ERKİN AÇIKLAMASI

Ahmet Nur Çebi ise bugün yaptığı açıklamada Caner için önemli ifadeler kullandı. Çebi, tecrübeli oyuncu için gelen soruya, "Caner, benim çok sevdiğim ve hırsını beğendiğim bir futbolcudur. Ama iş başka, aşk başka. Dolayısıyla o gün ona ihtiyaç var mı bakacağız. Caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim." cevabını verdi.

ŞENOL GÜNEŞ: 'CANER İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM'

Caner Erkin'in Fatih Karagümrük'ten ayrılığı sonrası sorulan transfer sorusuna ilişkin önceki gün açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda" ifadelerini kullanmıştı.