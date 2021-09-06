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Caner Erkin: Şampiyonlukları, güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Caner Erkin 4 yıl aradan sonra geçen sezon başında döndüğü Fenerbahçe ile yollarını ikinci kez ayırdı ve Karagümrük'e transfer oldu.

06 Eylül 2021, Pazartesi 19:01 Son Güncelleme:
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Caner Erkin: Şampiyonlukları, güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım

Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Karagümrük ile resmen anlaşan deneyimli oyuncu Caner Erkin, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

Caner Erkin, "Fenerbahçe formasını giydiğim her an, sahada mücadele etme hırsını, savaşmayı hiçbir zaman bırakmadım. Çubuklu altında yaşadığım şampiyonlukları, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

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