Caner Erkin: İnşallah ligde de şampiyon oluruz

Sivasspor karşısında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü frikikten atan The Land of Legends Cup'ı kazanmasını sağlayan Caner Erkin, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Caner Erkin, sezon sonunda da ligde şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Caner Erkin, "Güzel bir hazırlık kampı geçirdik. Hazırlık kupası da olsa bu turnuvada şampiyon olduk. İnşallah sezon sonunda da ligde şampiyon oluruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettirerek bu sezon şampiyonluğu taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Tabii ki eksiğimiz vardı ama üstüne koyarak devam etmek istiyoruz."