Caner Erkin imzaya hazır! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin'in yeni durağı merak ediliyor. Tecrübeli oyuncu, kariyerine İstanbul'da devam etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda kendisiyle ilgilenen kulübün yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştiren Caner Erkin'in prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.





1.5 sezonluk macera sona erdi

Caner Erkin, 6 Eylül 2021'de Fenerbahçe 'den ayrılarak Fatih Karagümrük'ün yolunu tutmuştu. O tarihte Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük’e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan ‘fişek’ lakabını alan Caner Erkin’e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

Karagümrük de duyurmuştu

Aynı dakikalar içerisinde de Fatih Karagümrük, transferi resmi olarak Twitter hesabından duyurmuştu.

1.5 sezon sonra yollar ayrıldı

Aradan geçen yaklaşık 1.5 sezonluk macera sonrasında ise Fatih Karagümrük, 4 Aralık 2022'de Caner Erkin ile yolların ayrıldığını şu şekilde açıkladı:





"Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

İlk sezonunda 1 gol, 4 asist

Fatih Karagümrük ile 2021-22 sezonunda toplam 31 maça çıkan Caner Erkin, 1 gol atmayı başarırken 4 de asist katkısı sağlamıştı. Tecrübeli oyuncu; 5 sarı, 1 de kırmızı kart görmüştü.

Bu sezonun asist kralı

Caner Erkin, 2022-23 sezonuna ise hücum anlamında oldukça etkili başladı. 34 yaşındaki oyuncu, 12 Süper Lig maçında 6 asist yaparak ligde bu alanda zirvede yer alıyor.





Şenol Güneş'ten açıklama

Caner Erkin'in Fatih Karagümrük'ten ayrılığı sonrası ismi eski takımlarından Beşiktaş ile anılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kalmaya yakın

Caner Erkin, kariyerine başladığı Manisaspor sonrasında Türkiye'de sadece İstanbul kulüplerinde forma giydi. Manisaspor sonrası Türkiye kariyerinde Erkin; Galatasaray , Fenerbahçe, Beşiktaş ve Karagümrük formalarını terletti. Tecrübeli oyuncunun kariyerine yine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor.

12 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor!

Caner Erkin, Türkiye'de Manisaspor'dan sonra forma giydiği ilk takım olan Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. 2007'de Manisaspor'dan Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olan Erkin, 2009-10 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Son gelişmeler sonrası Caner Erkin'in 12 yıl sonra Galatasaray'a dönmeye çok yakın olduğu öğrenildi.





Ya Caner ya Rıdvan

Galatasaray'da yerli sol bek transferi için düğmeye basıldı! Sarı-Kırmızılılar, Rangers'ta forma şansı bulamayan Beşiktaş'ın eski youncusu Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere İskoç kulübüyle temasa geçti. Diğer taraftan Karagümrük ile sözleşmesini fesheden Caner Erkin ile de bir görüşme yapıldığı öğrenildi.

Ara transferde birçok mevkiyi güçlendirmek üzere kolları sıvayan, özellikle de yerli transferine ağırlık veren Galatasaray'ın sol bek planı ortaya çıktı. Patrick van Aanholt'la yolları ayırmaya hazırlanan, Emre Taşdemir'in de sık sık sakatlanması sebebiyle bu bölgeye Kazımcan dışında bir alternatif arayan Sarı- Kırmızılılar, iki isim üzerinde yoğunlaştı. Bunlardan biri, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz.





Galatasaray Yönetimi, Rangers forması giyen, ancak istediği süreyi alamayan 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak üzere harekete geçti. Sarı-Kırmızılı yetkililerin, Rıdvan'ın menajerinden olumlu geri dönüş aldığı, Rangers'a da önümüzdeki günlerde bir teklif yapılacağı öğrenildi.

Anlaşıp süre istediler

Rıdvan Yılmaz girişiminden istenen sonuç alınamazsa, alternatif isim de belli. Sarı-Kırmızılılar, Caner Erkin'in Karagümrük'ten ayrılmasını bir fırsat olarak görüyor. 34 yaşındaki futbolcunun tecrübesi, bonservisinin elinde olması, maliyetinin uygunluğu ve teknik direktör Okan Buruk'un da onaylaması, bu transferi Galatasaray açısından son derece cazip kılıyor.

Yöneticilerin Caner'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve prensipte anlaşma sağladığı da gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılılar'ın, mutabakata varılan Caner'den, gündemdeki alternatifleri değerlendirmek üzere süre istediği belirtiliyor.

Yusuf Dursun/Metin Karabaş







