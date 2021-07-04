Caner Erkin: Hoca (Vitor Pereira) ile sorunum yok

Fenerbahçe 'nin 5 yıl aradan sonra takımın başına getirdiği Vitor Pereira, 2016'da Galatasaray maçının olduğu gün Caner Erkin'i kadro dışı bırakmış, Milli oyuncu da sezon sonu takımdan ayrılmıştı. Portekizli hocanın geri dönüşüyle ikili arasında nasıl bir karşılaşma olacağıyla ilgili sorulara Caner Erkin yanıt verdi.

Dereağzı'nda dün yapılan idmanda Caner ile görüşen yönetici Selahattin Baki deneyimli sol bekin, "Hoca ile (Pereira) bir sıkıntım yok. En önde ben karşılayacağım" dediğini ifade etti.

Yusuf Dursun